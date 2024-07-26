انطلاق أعمال المؤتمر الدولي «طريق الحرير الروحي» بروسيا

قازان (الاتحاد)

انطلقت في مدينة قازان الروسية أعمال المؤتمر الدولي الخامس «طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى» بتنظيم مشترك بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وشارك في المؤتمر سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الروسية لمسلمي روسيا الاتحادية، وايرمين إيفينجي فلاديميروفيتش رئيس التعاون مع المنظمات الدينية في إدارة السياسة الداخلية لرئيس روسيا الاتحادية والقادة الدينيين لدول أعضاء «بريكس» إضافة إلى أكثر من 120 من الشخصيات الدينية والعلماء والمفتين يمثلون حوالي 30 مؤسسة ثقافية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين القضايا المستجدة في العالم الإسلامي، ودور الإسلام في المجتمعات متعددة الطوائف، ومفهوم الاعتدال في الإسلام لمكافحة التطرف، والأسس الصحيحة للإسلام لدى الشباب المسلم، إلى جانب أهمية البحوث المنهجية والتطبيقية المتعلقة بالإرث الإنساني العريق والثقافة الدينية.

وافتتح المؤتمر بكلمة بالنيابة عن فخامة رئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف، حيث رحب بالمشاركين في المؤتمر، مؤكداً على أهمية المؤتمر ودوره في التعارف بين الشعوب لتحقيق التطور والتكامل الحضاري ومناقشة المستجدات الدينية.

كما ألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات المتميزة والاستراتيجية، بين دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وجمهوريّة روسيا الاتّحاديّة، والتعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والإدارة الدينية في موسكو في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسعى إلى مناقشة دور الدّينِ في تحقيق الأهداف الاستراتيجيّةِ للدّولِ الأعضاءِ في المجموعة، والتي من أهمّها حفظُ مقصَد الأمن وتعزيزُ السّلام والاستقرار في العالم وتعزيز قيم المواطنة والرحمة وحفظ الحياة البشرية.

وأضاف الظاهري «إنَّنا ننتمي جميعاً إلى مجتمعات عريقةٍ، عرفت التّعدّديّة الدّينيّةَ والعرقيّةَ منذ فجر تاريخِها، فلم تكن تراها غيرَ عاملِ قوّةٍ وثراءٍ، ولها تجارب تاريخيّة غنيّةٌ كرّست تقليداً قويّاً في ذلكَ».

واختتم مدير الجامعة كلمته مؤكداً أن المؤتمر على قدر بالغ من الأهمّيّة، وما ستفسر عنه مداولاته من مخرَجات وتوصياتٍ، سيكون لها الأثر العظيمُ في توعيةِ وتثقيف مجتمعاتنا، وتنمية بلداننا وأوطاننا.

ويعقد بالتزامن مع مؤتمر «طريق الحرير الروحي»، منتدى الشباب لدول أعضاء منظمة البريكس، تحت عنوان «الإبداع، المسؤولية، القيادة» ويناقش المنتدى تعزيز المواطنة ودور الشباب في نبذ التطرف وتنمية القيم الدينية لدى الشباب، ومبادئه القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش.