«بيت الخير» تنظم دورة نوعية لكوادرها

دبي (الاتحاد)

ضمن خطتها التدريبية لعام 2024 نظمت «بيت الخير» في مقرها الرئيسي في نهدة دبي دورة «المهارات الاستراتيجية المتقدمة للسكرتاريا ومديري المكاتب»، التي أدارها وقدمها الدكتور عمر مراد، استشاري التدريب والتطوير، وحضرها 14 متدرباً من كوادر الجمعية الخيرية والإدارية.

وتضمنت الدورة التي استمرت لمدة 3 أيام عدة محاور، تناولت مفهوم إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية، وكل ما يتعلق بواجبات ومهام مدير المكتب وتخطيط العمل اليومي وتنظيم الاجتماعات ومهارات التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت وكتابة التقارير.

كما تطرقت الدورة إلى مفهوم «الكايزن» كاستراتيجية عالمية للتحسين والتطوير المستمر والمهارات والمعارف الداعمة لمدير المكتب المحترف، وفي مقدمتها المهارات الإلكترونية.