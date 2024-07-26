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علوم الدار

«أبوظبي للإسكان» تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية

جانب من مشاريع الإسكان (من المصدر)
27 يوليو 2024 01:04

هالة الخياط (أبوظبي)

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أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه لن يتم تسلم أي طلبات من قبل المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية بعد تاريخ 31 يوليو الجاري الموافق الأربعاء المقبل، حيث تنتهي المهلة المحددة لاستقبال الطلبات من قبل لجنة البت.
وتنظر اللجنة في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية، وهم الذين قاموا ببيع أو شراء المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل 2 أكتوبر 2018.
وأكدت الهيئة أن قرارات اللجنة ستكون قطعية، ولن يتم تسلم أي طلبات بعد المهلة المحددة، مشيرة إلى ضرورة المسارعة بتقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين المؤهلين في مركز إسكان أبوظبي لبدء معالجتها من قبل اللجنة. 
واشترطت الهيئة أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بخصوص حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو تسلمها أثناء عملية التصرف.
كما يُشترط، وفقاً للهيئة، لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنيةً أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى، أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن، إضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.

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