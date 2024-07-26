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«الرعاية الأسرية» تطلع على الحافلة الرقمية الذكية

خلال زيارة وفد هيئة الرعاية الأسرية (من المصدر)
27 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي على أفضل الممارسات المطبقة والأنظمة الرائدة في الحافلة الرقمية الذكية المتنقلة التي دشنتها شرطة أبوظبي بهدف توعية فئات المجتمع بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.
والتقى العقيد محمد عوض الشامسي، مدير إدارة المتابعة والفحص الدوري بشرطة أبوظبي، الوفد الزائر برئاسة الدكتورة علياء الجسمي، مدير إدارة بيوت منتصف الطريق من هيئة الرعاية الأسرية، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون في مجالات التوعية بمخاطر هذه الآفة لحماية المجتمع.
واستمع الوفد إلى شرح عن تفاصيل الحافلة المتنقلة الذكية والمصممة من الداخل بشاشات ذكية ومجسمات وتقنية التعليم الافتراضي VR والتي تحاكي آفة المخدرات ضمن جهود المديرية في التوعية بأضرار المخدرات بأساليب متطورة من خلال الورش والمحاضرات والفعاليات والمؤتمرات.
وأكد مدير إدارة المتابعة والفحص الدوري اهتمام شرطة أبوظبي بابتكار الأجهزة الحديثة واستثمارها في برامج التوعية المستمرة، واستخدام جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، والرد على استفساراتهم وزيادة وعيهم وتثقيفهم بمخاطر هذه الآفة للمحافظة على سلامة المجتمع.

الإمارات
الرعاية الأسرية
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
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