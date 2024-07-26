«أبوظبي للدفاع المدني» تحث على تأمين المنازل قبل السفر

جمعة النعيمي (أبوظبي)

في إطار حملتها التوعوية خلال فترة فصل الصيف «لا تتهاون: صيفك آمن»، دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أصحاب المنازل والأسر المغادرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة إلى عدم ترك أي أجهزة كهربائية في حالة التشغيل، ومتابعة النصائح التوعوية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت العقيد د. ياسر محمد العلوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة، إلى الأهمية البالغة لتطبيق التدابير الوقائية ضد الحرائق الأكثر شيوعاً خلال فصل الصيف.

وشدد على ضرورة فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنزل قبل السفر، والتأكد من إغلاق أسطوانات الغاز بإحكام ووضعها بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، مع ضرورة إبعادها عن المطبخ ووضعها في مكان جاف، بالإضافة أهمية توفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، وتركيب كواشف الدخان لتحقيق أعلى مستويات الأمان في المنازل.

وختم دعوته للجمهور بضرورة التعاون مع فرق الدفاع المدني من خلال الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الرقم (999)، وإفساح الطريق أمام آليات ومركبات الطوارئ وعدم التجمهر في مواقع الحوادث، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.