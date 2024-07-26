في «ليوا عجمان للرطب والعسل».. «رفوف» لتسويق منتجات صاحبات الأعمال

عجمان (الاتحاد)

أشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بالدور الاقتصادي والسياحي لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، وما يوفره المهرجان من منصة تفاعلية مبتكرة، للتعريف بالتراث الثقافي الغني للإمارة والدولة.

وأفادت بأن رعاية ومشاركة غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان في المهرجان يجسد التزامهما بدعم الفعاليات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والسياحية للإمارة، وتعزز من تطوير القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين ومنتجي العسل على تنمية أعمالهم وزيادة استثماراتهم.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يشارك في نسخة المهرجان الحالية والمقامة في قاعة الإمارات للضيافة حتى تاريخ 28 يوليو الجاري، بمبادرة «رفوف»، والتي توفر منصة تسويقية مستدامة لمنتجات عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان من صاحبات الأعمال، بحيث تضم منصة رفوف تحت مظلتها خلال أيام المهرجان مجموعة واسعة من «المنتجات اليدوية، الأغذية، العطور والدخون، وغيرها من المنتجات المرتبطة بالثقافة والتراث».