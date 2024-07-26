منصور بن محمد: نواصل تحقيق الإنجازات في القطاع الرياضي

دبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أعضاء مجلس الإدارة الجديد لنيلهم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والاقتصادية للمجلس، وتمنى لهم التوفيق في عملهم سيما وأنهم من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل.

وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي السابق الذي ضم معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس: معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومعالي مريم الحمادي وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال المري، الذين قدمّوا جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الرياضي في دبي ودولة الإمارات خلال فترة عملهم السابقة التي امتدت عدة سنوات.

وقال سموه: «لقد قدّم مطر الطاير منذُ تأسيس المجلس وخلال فترة عمله نائباً للرئيس، جهوداً كبيرة لإدارة وتطوير القطاع الرياضي، شهدنا خلالها التحوّل من الهواية إلى الاحتراف ووضع منهجيات عمل مؤسسي وحوكمة القطاع الرياضي، وكانت له بصمات كبيرة وراسخة.. وله منّا كل الشكر والتقدير، وكذلك جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي».

كما أشاد سموه بجهود الفريق عبد الله خليفة المري ومريم الحمادي اللذين قدما إضافات كبيرة للعمل الرياضي المؤسسي انطلاقاً من خبراتهم الوظيفية وتجاربهم المهنية الكبيرة، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة السابق الذين كان لهم دور كبير في تحقيق أهداف المجلس الرياضية والمجتمعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الجديد الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور خلفان جمعة بلهول نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي محمد المطوع، أحمد زينل الخاجة، سيد إسماعيل سيد الهاشمي، د. عبد الله محمد الكرم، صفية مختار الصايغ، ماجد عبد الله العصيمي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وحدد سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع أهم ملامح المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المجلس بالاستناد إلى «أجندة دبي الاجتماعية 33» و«أجندة دبي الاقتصادية D33» و«خطة دبي الحضرية 2024»، وجميع المشاريع التحولية في الإمارة، كخارطة طريق لمجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لمستقبل دبي في جميع المجالات.

كما وجه سموه خلال الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، بضرورة تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص وتوفير التسهيلات للازمة للاستثمار في القطاع الرياضي والاستفادة من السياسات والتشريعات الحكومية، بهدف تنفيذ مشاريع رائدة وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي للإمارة.

كما وجه سموه بضرورة تطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي وفق أفضل التوجهات الحديثة لتكون بيئة حاضنة وجاذبة للمواهب الرياضية في مختلف الألعاب بما يؤكد أن دبي أرض المواهب، وحاضنة للإبداع، وملتقى الرياضيين، والنموذج الأمثل لجودة حياة مواطنيها وقاطنيها.

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس، وتكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة وعضوية اللجان لتنفيذ خطط عملها الموضوعة، وكذلك وضع الخطط المستقبلية لعملها بما يتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة، وجاء إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي: لجنة الاستراتيجية والأداء وتطوير المواهب: برئاسة سعادة خلفان جمعة بلهول، ود. عبد الله الكرم نائباً للرئيس. ولجنة الاستثمار: برئاسة سيد إسماعيل الهاشمي، وأحمد الخاجة نائباً للرئيس. ولجنة تطوير الألعاب: برئاسة علي المطوع، وماجد العصيمي نائباً للرئيس، وعضوية صفية الصايغ.

كما تقرر ترشيح عدد من الكفاءات الوطنية من القطاع الرياضي لضمها لعضوية اللجان والعمل على تحقيق أهداف المجلس التي تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتترجم الأهداف الحكومية. وأطلع أعضاء المجلس على أهم الفعاليات والبرامج خلال الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية لتنفيذها، وعلى مختلف المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.