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انخفاض متوقع في درجات الحرارة

انخفاض متوقع في درجات الحرارة
27 يوليو 2024 01:03

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض اليوم السبت وغداً الأحد، وسجلت حميم في الظفرة أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس وبلغت 48.8 درجة مئوية عند الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي، بارتفاع طفيف بدرجات الحرارة العظمى عن يوم أول أمس.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح اليوم السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً صباح الأحد في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وغائماً ليلاً شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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