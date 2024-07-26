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محمد بن راشد: قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا

محمد بن راشد: قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا
27 يوليو 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.
وأضاف سموه ضمن وسم (#علمتني_الحياة): «إن قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا».
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «#علمتني_الحياة … بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة إذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا».
وتابع سموه: «قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن.. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا.. وكلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا».

محمد بن راشد
الإمارات
دبي
علمتني الحياة
وسم #علمتني الحياة
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