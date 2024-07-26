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علوم الدار

جود بلقاسم تحرز لقب بطلة تحدي القراءة العربي في ليبيا

خلال تتويج الفائزة (من المصدر)
27 يوليو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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توج تحدي القراءة العربي الطالبة جود رجب عبد الكريم بلقاسم بطلة لدورته الثامنة على مستوى الجمهورية الليبية، في ختام تصفيات شارك فيها 13559 طالباً وطالبة مثلوا 538 مدرسة وتحت إشراف 1396 مشرفاً ومشرفة.
وجرى الإعلان عن فوز الطالبة جود رجب عبد الكريم بلقاسم من الصف الخامس الابتدائي في مدرسة ابن الهيثم مزدة التابعة للمنطقة الغربية (ج) خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة الذي نظم في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور معالي الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في ليبيا، ومشاركة الدكتور علي أحمد قنون رئيس اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا.
كما شهد الحفل الختامي، تتويج ربيع علي فرج الشناكيه من المنطقة الوسطى (ج) بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة الفتح للتعليم الأساسي من المنطقة الوسطى (أ) بلقب «المدرسة المتميزة»، فيما نالت الطالبة حبيبة مصباح عمار اللفيع من الصف الأول الابتدائي في مدرسة النور المثالية التابعة للمنطقة الغربية (ب) المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.
وسجلت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، أرقاماً قياسية، حيث وصلت المشاركات في الدورة الحالية إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرف ومشرفة قراءة.
وأكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن مؤسسة المبادرات تمتلك طموحاً غير محدود ورؤى واضحة لتحقيق أهداف تحدي القراءة العربي.

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