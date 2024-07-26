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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والعامري في العين

نهيان بن مبارك لدى حضوره الفرح (وام)
27 يوليو 2024 01:03

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سالم خلفان بالعريض المنصوري بمناسبة زفاف نجله «راشد» إلى كريمة السيد حربي سهيل صالح العامري.
حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الطوية في مدينة العين، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم.
تخلل الحفل عروض الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
الإمارات
العين
أفراح المنصوري
أفراح العامري
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