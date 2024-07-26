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«السلامة» عنوان أفراح الشهامة والوثبة

«السلامة» عنوان أفراح الشهامة والوثبة
27 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على صالات الأفراح في الشهامة والوثبة، للتأكد من الالتزام بتطبيق متطلبات البيئة والسلامة العامة في الصالات، والمحافظة على البيئة والسلامة العامة فيها، وتوعية الجمهور والموظفين بمتطلبات البيئة والسلامة العامة.
وشهدت الحملة زيارة لكل من صالة الأفراح في الشهامة وصالة الأفراح في الوثبة للتفتيش على متطلبات البيئة والسلامة العامة في الصالتين، وتوعية الجمهور والموظفين بمتطلبات البيئة والسلامة العامة الواجب توافرها لضمان سلامة أفراد المجتمع.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
الشهامة
الوثبة
الحملات التفتيشية
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