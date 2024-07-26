الدرعي يلتقي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية

قازان (روسيا الاتحادية) (وام)

التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس «طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى»- بحضور فريت موخاميتشين، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا - العالم الإسلامي»، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدينية والتعليمية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والروابط الوثيقة بينهما خاصة بالمجالات الدينية والتعليمية والتي تتطور بشكل ديناميكي في إطار اتفاقيات التعاون القائمة بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

ونوه سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين بالتعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تنظيم الفعاليات الدولية، ومنها جائزة القرآن الكريم لدول مجموعة البريكس، والمؤتمر الدولي الخامس «طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى».

على صعيد متصل، ألقى الدكتور عمر حبتور الدرعي خطبة الجمعة باللغة العربية بمسجد كول شريف، أكبر المساجد في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بحضور وفود الدول المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر وقيادات جمهورية تتارستان الروسية.