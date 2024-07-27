بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إثيوبيا استجابة لكارثة الانهيارات الأرضية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في دعم الدول الشقيقة والصديقة.. أرسلت دولة الإمارات اليوم مساعدات إغاثية إلى جنوب إثيوبيا عقب الانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح وأضرار كبيرة في الممتلكات.

وتهدف جهود الإغاثة الإماراتية إلى توفير المساعدات العاجلة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي. وأضافت معاليها أن هذه الاستجابة تجسد القيم الإنسانية لدولة الإمارات وسعيها الدائم إلى تقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم.