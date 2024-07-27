انخفاض درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:32 والمد الثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 11:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:58.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 04:36، والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.