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رئيس الدولة يهنئ الرئيس الرواندي بإعادة انتخابه

رئيس الدولة يهنئ الرئيس الرواندي بإعادة انتخابه
27 يوليو 2024 20:41

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته للرئيس بول كاغامي التوفيق في قيادة وطنه، وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار.
كما أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الرئيس بول كاغامي خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإماراتي الرواندي على مختلف المستويات، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.
من جانبه، شكر فخامة الرئيس الرواندي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاه بلده وشعبه، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء، ومؤكداً حرصه على دفع التعاون والعمل المشترك المثمر بين دولة الإمارات ورواندا بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
بول كاغامي
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