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«بانوراما أدنوك».. رؤى تستشرف المستقبل

«بانوراما أدنوك».. رؤى تستشرف المستقبل
28 يوليو 2024 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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ساعدت استثمارات «أدنوك» في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، في رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء والاستجابة لمتغيرات الأسواق. وتواصل الشركة مسيرتها في التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا الحديثة في أعمالها كافة، لمواصلة النمو الذكي. ويساهم مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، في المقر الرئيس للشركة، والذي يعتبر المنصة العالمية الوحيدة من نوعها في قطاع النفط والغاز، في جمع المعلومات، والبيانات الفورية من مختلف شركات المجموعة، واستخدام نماذج التحليل الذكية والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة. كما يمكنه تحديد وحساب القيمة النهائية من خطط العمليات كافة، لفترة زمنية تتراوح بين يوم إلى أكثر من 30 عاماً.

أدنوك
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
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