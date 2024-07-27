مشاركة واسعة في مبادرة «أنامل من ذهب»

أم القيوين (وام)

شهدت المبادرة المجتمعية التي أطلقها مركز الهلال الأحمر الإماراتي بأم القيوين تحت عنوان «أنامل من ذهب» مشاركة واسعة من الأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الصغيرة في المعرض الذي تم تنظيمه في قاعة الاتحاد للمناسبات بالإمارة.

وهدفت المبادرة التي تأتي ضمن المبادرات المجتمعية المنفذة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سنوياً لدعم الأسر المنتجة، إلى تشجيع الأسر المتعففة على المساهمة الإيجابية والمؤثرة في الأنشطة والبرامج الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق استقرارهم الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة لهم.

وشارك في المعرض 130 شخصاً من أصحاب المشاريع المنزلية، وأصحاب المشاريع الصغيرة، إلى جانب مشاركة حاضنات الأيتام في الإمارة الأسر المتعففة، عرضوا منتجاتهم التي شملت العطور والملابس، والمشغولات اليدوية والتحف، والمصوغات وصناعة الحلويات والمأكولات الخفيفة وغيرها.

وشارك متطوعو مركز الهلال الأحمر في أم القيوين بتنظيم مجموعة من الفعاليات على هامش المعرض، شملت برامج ترفيهية للأطفال، وورشاً متنوعة.

وأوضح عارف حسن الخضر مدير مركز الهلال الأحمر في أم القيوين، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التكافل الاجتماعي الذي يعتمد على تكاتف أفراد المجتمع، في تنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية، تركز على مد يد العون وتقديم الدعم لجميع فئات المجتمع، مما يسهم في تعزيز العمل الخيري والإنساني في المجتمع.

وأضاف أن مبادرة «أنامل من ذهب» التي استمرت على مدى يومين، تأتي ضمن المبادرات المجتمعية لدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية، بهدف تشجيعهم على الاستثمار الإيجابي لمواهبهم وقدراتهم.