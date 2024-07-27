«مؤسسة محمد بن راشد» تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الإسكانية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» عن تبني تقنيات الطائرات من دون طيار (الدرون) والذكاء الاصطناعي في مشاريعها الإسكانية، في مبادرة تعكس التزامها بالريادة والتطوير المستدام، وتجسد جهودها في تبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الإسكانية. تأتي هذه المبادرة الرائدة من خلال تعاون المؤسسة مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، لضمان تقديم حلول الدرون والذكاء الاصطناعي المصممة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

ووظفت المؤسسة تقنيات الدرون في مجال المشاريع الهندسية والمجمعات السكنية قيد الإنشاء، حيث يتم استخدامها في متابعة الأعمال الإنشائية في مواقع المشاريع وضمان مطابقتها لخطط العمل والجداول الزمنية ومعايير الأمن والسلامة، وتقديم البيانات اللازمة التي تساهم في تمكين فرق عمل المشاريع من أداء مهامها بشكل أفضل.

وقال المهندس عبدالله الشحي، مدير إدارة المشاريع الهندسية في المؤسسة: إن تبني مبادرة استخدام تقنيات الطائرة من دون طيار في المشاريع الهندسية للمؤسسة يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والريادة في تقديم خدمات إسكانية متميزة وتبني ممارسات استشراف المستقبل ضمن مبادراتها الاستراتيجية، ونحن على ثقة بأن هذه التقنية ستساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز كفاءة أداء عملياتنا، والارتقاء بالمنظومة الإسكانية في الإمارة.

كوادر وطنية

تولت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تدريب عدد من الكوادر الوطنية من مختلف الفئات في المؤسسة، لتمكينهم من استخدام تقنيات الدرون وتحليل البيانات واستخلاص المعلومات التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات، لتعزيز الاعتماد على الكوادر الداخلية للمؤسسة في التطوير المستمر.