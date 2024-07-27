الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مؤسسة محمد بن راشد» تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الإسكانية

عبدالله الشحي
28 يوليو 2024 02:01

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد الكويتي: 3 سياسات لـ«الأمن السيبراني» ولائحة «قانون التشفير» نهاية العام
«بانوراما أدنوك».. رؤى تستشرف المستقبل

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» عن تبني تقنيات الطائرات من دون طيار (الدرون) والذكاء الاصطناعي في مشاريعها الإسكانية، في مبادرة تعكس التزامها بالريادة والتطوير المستدام، وتجسد جهودها في تبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الإسكانية. تأتي هذه المبادرة الرائدة من خلال تعاون المؤسسة مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، لضمان تقديم حلول الدرون والذكاء الاصطناعي المصممة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ووظفت المؤسسة تقنيات الدرون في مجال المشاريع الهندسية والمجمعات السكنية قيد الإنشاء، حيث يتم استخدامها في متابعة الأعمال الإنشائية في مواقع المشاريع وضمان مطابقتها لخطط العمل والجداول الزمنية ومعايير الأمن والسلامة، وتقديم البيانات اللازمة التي تساهم في تمكين فرق عمل المشاريع من أداء مهامها بشكل أفضل.
وقال المهندس عبدالله الشحي، مدير إدارة المشاريع الهندسية في المؤسسة: إن تبني مبادرة استخدام تقنيات الطائرة من دون طيار في المشاريع الهندسية للمؤسسة يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والريادة في تقديم خدمات إسكانية متميزة وتبني ممارسات استشراف المستقبل ضمن مبادراتها الاستراتيجية، ونحن على ثقة بأن هذه التقنية ستساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز كفاءة أداء عملياتنا، والارتقاء بالمنظومة الإسكانية في الإمارة.
كوادر وطنية 
تولت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تدريب عدد من الكوادر الوطنية من مختلف الفئات في المؤسسة، لتمكينهم من استخدام تقنيات الدرون وتحليل البيانات واستخلاص المعلومات التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات، لتعزيز الاعتماد على الكوادر الداخلية للمؤسسة في التطوير المستمر.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
الذكاء الاصطناعي
عبدالله الشحي
آخر الأخبار
كامالا هاريس تصل على متن طائرة الرئاسة إلى بيتسفيلد لحضور حدث لجمع التبرعات للحملة (أ ف ب )
الأخبار العالمية
هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية
اليوم 02:05
فلسطينيون يتفقدون الأضرار الناجمة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
30 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
اليوم 02:04
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
اليوم 02:04
فلسطينيون بمدرسة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الأمراض المُعدية تنتشر بين أهالي غزة
اليوم 02:04
فولوديمير زيلينسكي يستمع إلى أفراد الخدمة الأوكرانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
اليوم 02:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©