الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ميناء زايد يستقبل السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا»

ميناء زايد يستقبل السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا»
28 يوليو 2024 02:02

أبوظبي (وام)
وصلت إلى ميناء زايد بأبوظبي السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا» TCG KINALIADA CORVETTE، وذلك خلال مسار عودتها من اليابان والذي رست خلاله في عدة موانئ للدول الصديقة قبل رسوها في الدولة.
كان في استقبال السفينة لدى وصولها الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية الذي يزور البلاد حالياً والعميد الركن حميد محمد الرميثي رئيس هيئة ركن القوات البحرية وتوجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وعدد من كبارضباط وزارة الدفاع والمسؤولين من الجانبين.
وبعد رسو السفينة الحربية في الميناء عزفت الموسيقى العسكرية ترحيباً بالضيوف وأدت مجموعة من الجنود الذين اصطفوا عند مدخل السفينة التحية العسكرية.
جولة تفقدية
وقام الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية يرافقه العميد الركن حميد محمد الرميثي والحضور بجولة تفقدية في أقسام السفينة للاطلاع على أهم التجهيزات والمهام والواجبات والأدوار الرئيسية التي تقوم بها.

أخبار ذات صلة
«الإسعاف الوطني» يطبق الحوكمة الإكلينيكية في «الطوارئ»
محمد الكويتي: 3 سياسات لـ«الأمن السيبراني» ولائحة «قانون التشفير» نهاية العام

مجالات التعاون
ورحب العميد الركن حميد محمد الرميثي بطاقم السفينة الزائرة منوهاً بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا ومجالات التعاون القائمة بينهما خاصة الدفاعية والأمنية.
علاقات مميزة
من جانبه أكد الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية عمق العلاقات المميزة التي تربط الجمهورية التركية بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات ستشهد المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، ونوه إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى الارتباط الوثيق بين البلدين الصديقين.
تطور
جدير بالذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العسكري والدفاعي ما يعكس مدى حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.

ميناء زايد
أبوظبي
تركيا
الإمارات
اليابان
آخر الأخبار
كامالا هاريس تصل على متن طائرة الرئاسة إلى بيتسفيلد لحضور حدث لجمع التبرعات للحملة (أ ف ب )
الأخبار العالمية
هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية
اليوم 02:05
فلسطينيون يتفقدون الأضرار الناجمة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
30 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
اليوم 02:04
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
اليوم 02:04
فلسطينيون بمدرسة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الأمراض المُعدية تنتشر بين أهالي غزة
اليوم 02:04
فولوديمير زيلينسكي يستمع إلى أفراد الخدمة الأوكرانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
اليوم 02:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©