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علوم الدار

«الوقاية من سرطان الثدي» في جلسة توعوية بالفجيرة

«الوقاية من سرطان الثدي» في جلسة توعوية بالفجيرة
28 يوليو 2024 02:01

الفجيرة (وام)

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نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، جلسة توعية حول «الوقاية من سرطان الثدي» في مجلس منطقة أوحلة بإمارة الفجيرة.
وقدمت الدكتورة سارة عز الدين، طبيبة استشارية واختصاصية في الأمراض النسائية، خلال الجلسة، شرحاً مفصلاً عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وأكدت أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن الورم قبل تطوره، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يلعب دوراً أساسياً في زيادة فرص العلاج والشفاء التام.
وأوضحت أن جهود الجهات الصحية في الفجيرة تسهم بشكل كبير في هذا المجال، حيث تنظم حملات توعية وبرامج فحص منتظمة، مما يعزز الوعي الصحي ويشجع على الكشف المبكر والوقاية الفعالة.
وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أهمية مثل هذه المبادرات في رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، خصوصاً النساء، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تمكين النساء من اتخاذ قرارات صحيحة وتحسين جودة حياتهن الصحية. حضر الجلسة، عدد من النساء من مختلف الفئات العمرية.

محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق
سرطان الثدي
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