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علوم الدار

«المخترعين الإماراتية» مراقباً دولياً بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

«المخترعين الإماراتية» مراقباً دولياً بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
28 يوليو 2024 02:01

دبي (وام) 

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دشنت جمعية المخترعين الإماراتية أمس مرحلة جديدة في مسيرتها عبر حصولها على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التابعة للأمم المتحدة.
وقال أحمد عبدالله مجّان، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بالابتكار خاصة مع تخصيص شهر فبراير من كل عام «شهرا للابتكار» لتوعية المجتمع وتشجيع الإبداع، منوهاً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قامت بتطوير بيئة حاضنة لأنشطة الملكية الفكرية والابتكار وتوفير الدعم لنمو المشاريع القائمة على المعرفة وتبنت رؤية استشرافية لإطلاق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يعزز تحولها للنموذج الاقتصادي القائم على المرونة والاستدامة. وأشاد بدعم وزارة الاقتصاد والتنسيق المشترك لتعزيز الحضور العالمي للمخترعين الإماراتيين وعبر عن شكره لمعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والفريق العامل في الوزارة لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدا في الوقت نفسه بجهود عبد السلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية.

الأمم المتحدة
جمعية المخترعين الإماراتية
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإمارات
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