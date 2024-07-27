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شرطة أبوظبي و«نادي العين» تختتمان مخيم أصدقاء الشرطة الصيفي 2024

أثناء الفعاليات (من المصدر)
28 يوليو 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة نادي العين للاستثمار فعاليات المخيم الصيفي لأصدقاء الشرطة 2024 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بمشاركة طلبة المدارس، وأبناء منتسبي شرطة أبوظبي من كلا الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 15 عاماً، وذلك ضمن استراتيجيتها في إسعاد المجتمع.
وأشاد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، بالتعاون والشراكة بين الجهتين في تنظيم فعاليات المخيم لمدة أسبوعين وبجهود الأسر في تشجيع الأبناء لاستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في خدمة أنفسهم ووطنهم، مؤكداً حرص القيادة الشرطية واهتمامها بإطلاق البرامج والمخيمات الصيفية التي تسهم في صقل مهارات الأبناء القيادية والسلوكية، وتعزيز القيم النبيلة في نفوسهم.
واشتمل المخيم على عدد من الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية، والفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع ميول واهتمامات الطلاب، ومحاضرات إرشادية وورش عمل حول السنع الإماراتي، وفن «اليولة» وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب عقد الدورات التدريبية في الطبخ وبرمجة الروبوتات، والحساب الذهني، وإعادة التدوير، والرسم على الفخار، وممارسة الأنشطة الرياضية كالكاراتيه، والجوجيتسو والرحلات والمسابقات التراثية والألعاب الشعبية.
دورية الطفل
وتفاعل المشاركون خلال فترة المخيم الصيفي مع مشاركة الفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي بتقديم مقطوعات وطنية مبدعة وعروض الدوريات الخاصة (الفرسان) والكلاب البوليسية من تقديم إدارة التفتيش الأمني K9، كما تعرفوا إلى مهام «دورية الطفل» التابعة لإدارة المرور والدوريات الأمنية-العين في غرس مفهوم التوعية المرورية وتعزيز ثقافة السلامة العامة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
شركة نادي العين للاستثمار
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