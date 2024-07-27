«أبوظبي للتنقل»: تطبيق «مواقف» في «خليفة التجارية» و«الاتحاد بلازا» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار خطة أبوظبي للتنقل لتوسيع تطبيق نظام مواقف في مختلف القطاعات خارج جزيرة أبوظبي، تقرر تفعيل نظام مواقف في منطقتي خليفة التجارية والاتحاد بلازا في قطاعات SE48، SE45، SW2 ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024.

ويقع قطاع SE48 في المقر الرئيسي لطيران الاتحاد في شارع المريف، ويتضمن 694 موقفاً، منها 3 مواقف لأصحاب الهمم. أما قطاع SE45 فيقع في الاتحاد بلازا ما بين شارع المريف وشارع الابتسامة ويتضمن 1.283 موقفاً، منها 17 لأصحاب الهمم.

كما يقع قطاع SW2 بين شارع المرموق غرباً وشارع القلايد شرقاً، ويحده من الشمال شارع ذياب بن عيسى وشارع المرحبين جنوباً، ويتضمن 523 موقفاً، منها 17 موقفاً لأصحاب الهمم.

ويأتي الإعلان في أعقاب الانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي تضمنت صبغ الأرصفة وتركيب اللوحات الإرشادية، وهي خطوات يطورها أبوظبي للتنقل في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخطته لاستكمال تنظيم وإدارة مواقف المركبات وتوفير حلول طويلة الأمد في هذا المجال، تمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ وجعل المدينة أكثر أماناً وسلامة، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام للشوارع.

وحرصاً منه على تثقيف الجمهور حول نظام إدارة المواقف العامة، قام أبوظبي للتنقل بتوزيع منشورات توعوية عن طريق فريق مواقف المتواجد في الميدان ويواصلون القيام بذلك، وهي خطوة من شأنها زيادة وعي أصحاب المحال التجارية والجمهور من رواد منطقتي خليفة التجارية والاتحاد بلازا بمدينة خليفة، حول خدمة مواقف وآلية استخدامها وتداعياتها الإيجابية على الحركة المرورية والقطاعات الخدمية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية.

ويذكر أبوظبي للتنقل بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، والتوقف بشكل صحيح ونظامي في الأماكن المخصصة للوقوف، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن وسلامة المجتمع.