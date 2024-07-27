مذكرة تفاهم لتعزيز التوطين في القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي «كيوليس ام إتش آي»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، مذكرة تفاهم للتعاون في جهود التوطين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالتطوير المهني وفرص العمل للمواطنين، عبر برامج تدريب تقني ومهني شاملة.

ووقع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وديفيد فرانكس، المدير العام «كيوليس ام إتش آي»، ويتضمن الاتفاق إعطاء الأولوية للتوظيف للمواطنين وتنفيذ برامج تدريبية منظمة ستمكنهم من اكتساب خبرة عملية وخبرة في وظائف مختلفة في تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.

وفي إطار مذكرة التفاهم سيحظى المواطنون الذين يتم توظيفهم من خلال المجلس في كيوليس ام إتش آي لتدريب مكثف في مجالات حيوية في عمليات وصيانة السكك الحديدية والقطارات وضمنها الهندسة وأنظمة التحكم بالقطارات، وأنظمة التعرفات المؤتمتة وأنظمة إمداد الطاقة والبنية التحتية.

وتم تصميم هذا التعاون لتزويد المواطنين بمزيج من المعرفة والمهارات اللازمة من خلال التعليم النظري والتدريب العملي، وكما يتضمن التعاون وضع خطة تطوير واضحة وبرنامج إرشاد مهني متخصص يقوده خبراء للمساهمة في المستقبل المهني للمواطنين.

وكما يتضمن الاتفاق مبادرات لنشر الوعي في مجالات عمل كيوليس ام إتش آي على مستوى طلبة المدارس والجامعات حول الوظائف المحتملة في هذا القطاع الهام والتوظيف والتدريب المبكر على الوظائف. وسيقوم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بتزويد كيوليس إم إتش آي بمرشحين مواطنين مؤهلين للالتحاق ببرامج التدريب لديها، والمناصب الشاغرة للمساهمة بتعزيز وجود المواهب الإماراتية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «هذه الشراكة مع كيوليس ام إتش آي، تمثل خطوة هامة نحو هدفنا لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وسيوفر هذا التعاون للمواطنين فرصاً قيّمة لتطوير مهاراتهم وتحقيق نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية ضمن قطاعات حيوية، مثل قطاع السكك الحديدية، ونحن ملتزمون بتمكين المورد البشري الإماراتي وضمان جاهزيته للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للدولة».

ومن جهتها قالت أمل عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لإدارة رأس المال البشري في كيوليس ام إتش آي: «نحن سعداء بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لدعم مبادرات التوطين، فهي مساحة لتوظيف برامجنا التدريبية التقنية والمهنية التي صممناها بعناية لتوفير تدريب شامل وتطوير قدرات المواطنين وإكسابهم ما يحتاجونه ليكونوا خبراءً في قطاع السكك الحديدية، ونحن نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دوراً محورياً في بناء كفاءات ماهرة ومستدامة، مما يساهم في نمو وازدهار قطاع النقل في دبي، وذلك بالتوافق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي التي تعتبر داعماً وممكناً استراتيجياً لنجاحاتنا وإنجازاتنا، وسنستثمر المكانة التي حققناها كشركة كيوليس ام إتش آي كنموذج يحتذى في التوطين، حيث حصلنا على جائزة نافس لعامين متتاليين، وهو ما سنوظفه لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال التوطين».

وتعكس الشراكة بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وكيوليس ام إتش آي على التزام مشترك بتنمية الكفاءات المواطنة ودعم رؤية الإمارات لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.

بيئة جاذبة

يشار إلى أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.