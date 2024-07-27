افتتاح المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية 2024

نواكشوط (الاتحاد)

تحت رعاية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس الأول، بمدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت الموريتانية فعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية.

حضر الافتتاح، حمد غانم المهيري سفير الدولة في نواكشوط، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وحشد كبير من الخبراء ومنتجي التمور.

يشارك في معرض التمور الموريتانية بدورته الثالثة 62 جناحاً و72 عارضاً منهم 69 عارضاً محلياً و10 عارضين دوليين من مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور يمثلون 9 دول منتجة للتمور هي الإمارات ومصر والأردن والمغرب والمكسيك وباكستان وسوريا والسودان.

وأشار معالي أمم ولد بيات وزير الزراعة الموريتاني إلى أن المهرجان الذي يختتم غداً يأتي تجسيداً لسعينا الدؤوب للنهوض بالزراعة بشكل عام وبشعبة التمور الموريتانية على وجه الخصوص عن طريق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجائزة من خلال سلسلة مهرجانات التمور العربية الناجحة التي نظمتها في عدد من دول العالم.

ووجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحها 1000 شتلة من فسائل النخيل صنفي «المجهول» و«البرحي» لصغار مزارعي النخيل في موريتانيا.

وأكد حمد غانم المهيري سفير الدولة بنواكشوط أن المهرجان يعتبر أحد قصص النجاح للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين التي تسعى بها القيادة الرشيدة لتوثيق أواصر التلاحم لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته أكد الدكتور عبد الوهاب زايد بأن تنظيم هذا المهرجان في دورته الثالثة جاء ليؤكد على المكانة والمصداقية الدولية التي حققتها الجائزة.