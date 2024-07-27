الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ترعى «مسابقة بريكس للقرآن الكريم»

«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ترعى «مسابقة بريكس للقرآن الكريم»
28 يوليو 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
سلطان النيادي يترأس وفد الدولة في «قمة شباب بريكس» في روسيا

رعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مسابقة بريكس للقرآن الكريم التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر يوليو الجاري. ونَظَّمت المسابقةَ الإدارةُ الروحيَّةُ لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس المفتين في روسيا، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، الذي أكد خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي أهمية المسابقة في خدمة القرآن الكريم ومعانيه الراقية وقيمه الكبرى التي شكلت إنسانية الإنسان في أسمى صورها وأبهي حلتها وأعمق معانيها.
 وقال: إنّ مشاركةَ دولة الإمارات العربيّة المتّحدة في هذه المسابقة القرآنيّةِ تعبيرٌ منها عن مواصلتها السّيرَ على نهجِها الأصيلِ الذي أسسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العناية بكتاب الله، وحرصِها على نيل شرفِ خدمتِه والعنايةِ به وتكريم أهله.
وأضاف: «إنّ لدولةِ الإمارات العربيّة المتّحدة دوراً كبيراً في تعزيز المبادرات الرّاميةِ إلى العنايةِ بالقرآن الكريمِ وحفظه ونشر تعاليمه ومعانيه من خلال المراكز التي تضم طلاباً وطالبات من جميع أنحاء العالم، ومن خلال ترجمة معاني القرآن الكريم ومعانيه والاحتفاء به وبأهله».
وقامت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتزامن مع مسابقة «بريكس» للقرآن الكريم، بتوزيع 3 آلاف نسخة من مصحف محمد بن زايد على مسلمي روسيا والمشاركين في المسابقة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
القرآن الكريم
موسكو
روسيا
آخر الأخبار
كامالا هاريس تصل على متن طائرة الرئاسة إلى بيتسفيلد لحضور حدث لجمع التبرعات للحملة (أ ف ب )
الأخبار العالمية
هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية
اليوم 02:05
فلسطينيون يتفقدون الأضرار الناجمة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
30 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
اليوم 02:04
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
اليوم 02:04
فلسطينيون بمدرسة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الأمراض المُعدية تنتشر بين أهالي غزة
اليوم 02:04
فولوديمير زيلينسكي يستمع إلى أفراد الخدمة الأوكرانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
اليوم 02:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©