الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان النيادي يترأس وفد الدولة في «قمة شباب بريكس» في روسيا

سلطان النيادي يلقي كلمة دولة الإمارات في قمة شباب بريكس (من المصدر)
28 يوليو 2024 02:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
ميناء زايد يستقبل السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا»

ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في «قمة شباب بريكس» بجمهورية روسيا الاتحادية، لمناقشة أهم القضايا الشبابية والمبادرات في مجالات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعمل التطوعي، والصحة والرياضة، وأهمية دورها في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم لتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مما يعزز إسهاماتهم في التنمية المستدامة ويضيف قيمة حقيقية للمجتمع.
تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الدولة لدعم مشاركة الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والارتقاء بمكانتها عالمياً، والتزاماً بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والفرص في إطار إشراك الشباب في منظمة بريكس.
وأكد معالي النيادي، نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها في دعم الشباب، من خلال تطوير مبادرات شبابية تواكب متطلبات العصر وتطورات المستقبل. وقال: «إن رؤية القيادة الرشيدة واضحة منذ البداية، إذ تعتبر الشباب عماد المستقبل وقوة الوطن، وإشراكهم على المستوى الدولي سبيل مهم لتطوير قدراتهم الحديثة، ونحن نؤمن بأهمية تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تمكّنهم من مواجهة التحديات والمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع مستدام ومتقدم».
وأضاف: «مشاركتنا في (قمة شباب بريكس) تعكس التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية العالمية»، مشيراً إلى أن «ما تضمنته القمة من محاور نقاشية حول قطاع الشباب وبمشاركة الشباب، شكّلت منصة فاعلة منحت الدول الأعضاء في منظمة بريكس آفاقاً مشتركة جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز جهودها تجاه دعم الشباب ليكون لهم دور أساسي في جميع المجالات، وتوفير الفرص ليكونوا رواد التغيير والإبداع في مجتمعاتهم».
شباب الإمارات المبتعثون
التقى معالي وزير دولة لشؤون الشباب على الهامش، شباب الإمارات المبتعثين للدراسة في الجامعات الروسية والمشاركين في القمة، وناقش معهم دورهم الأساسي في تطوير المسارات التنموية بدولة الإمارات.
وفي السياق ذاته، شارك شباب الإمارات ضمن المبادرة العالمية لشباب الإمارات في «قمة شباب بريكس» بمدينة أوليانوفسك في روسيا، والتي تهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة حول تعزيز دور الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال عرض للمبادرات وأفضل الممارسات الدولية التي تسهم في دعم الشباب.
وأكد الشباب المشاركون أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي الشباب أهمية قصوى، إذ تعتبرهم محور التنمية وأساس تطوّر المجتمع، والقوة والطاقة لتحقيق الأهداف الوطنية ببناء مستقبل مشرق للأجيال القادم، لذلك طالما سعت إلى توفير السبل كافة التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا وتطوير مهاراتنا في مختلف المجالات.

سلطان النيادي
الإمارات
روسيا
آخر الأخبار
كامالا هاريس تصل على متن طائرة الرئاسة إلى بيتسفيلد لحضور حدث لجمع التبرعات للحملة (أ ف ب )
الأخبار العالمية
هاريس توقع استمارات ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية
اليوم 02:05
فلسطينيون يتفقدون الأضرار الناجمة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
30 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
اليوم 02:04
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن مواصلة إقامة فعاليات خارجية
اليوم 02:04
فلسطينيون بمدرسة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الأمراض المُعدية تنتشر بين أهالي غزة
اليوم 02:04
فولوديمير زيلينسكي يستمع إلى أفراد الخدمة الأوكرانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: نواجه وضعاً صعباً على الجبهة الشرقية
اليوم 02:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©