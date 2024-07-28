تنبيه من "الوطني للأرصاد"

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب اضطراب البحر على بعض المناطق في الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 قدم أحياناً في العمق من الساعة 07:00 الأحد 28/07/2024 حتى الساعه 07:00 الاثنين 29/07/2024.