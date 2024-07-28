الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسابقات وأنشطة تراثية في "ليوا للرطب"

مسابقات وأنشطة تراثية في "ليوا للرطب"
28 يوليو 2024 12:21

نظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة العديد من المسابقات والأنشطة التراثية خلال الدورة الـ20 من مهرجان ليوا للرطب التي تختتم اليوم.

وتضمنت المشاركة مسابقات للأطفال في اليولة، والنعيش، والفوالة، بالإضافة إلى تعريف الأجيال بصناعة التلي وزهبة العروس والمحافظة على العادات والتقاليد وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية وغرس القيم وتقاليد السنع الإماراتي.

أخبار ذات صلة
اليوم.. اختتام فعاليات «مهرجان ليوا للرطب»
إقبال كبير من المزارعين والزوار على مهرجان ليوا للرطب

كما قام فريق التواجد البلدي بتوزيع عدد من نباتات البيئة المحلية على الزوار، شملت أنواع الغاف والصبار (غاف البحر) والسدر والظفرة، لتشجيع أفراد المجتمع على زراعة النباتات المحلية والمحافظة عليها، لما تتميز به من تحمل لدرجات الحرارة المرتفعة وذلك لتعزيز استدامة موارد المياه. 

المصدر: وام
مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
ليوا للرطب
آخر الأخبار
العالم يترقب «قمة العمالقة» بين أميركا وصربيا
الرياضة
العالم يترقب «قمة العمالقة» بين أميركا وصربيا
اليوم 13:27
خالد بن محمد بن زايد
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
اليوم 13:21
جزيرة السينية.. ثراء تاريخي يكشف عراقة المنطقة وتأثيرها الإنساني
علوم الدار
جزيرة السينية.. ثراء تاريخي يكشف عراقة المنطقة وتأثيرها الإنساني
اليوم 13:09
كلية ليوا تطلق منصة إلكترونية تفاعلية «LC Connect» للتطوير المهني واستشراف سوق العمل
علوم الدار
كلية ليوا تطلق منصة إلكترونية تفاعلية «LC Connect» للتطوير المهني واستشراف سوق العمل
اليوم 13:09
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 18 شخصاً في انهيار أرضي وسط الصين
اليوم 12:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©