مسابقات وأنشطة تراثية في "ليوا للرطب"

نظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة العديد من المسابقات والأنشطة التراثية خلال الدورة الـ20 من مهرجان ليوا للرطب التي تختتم اليوم.

وتضمنت المشاركة مسابقات للأطفال في اليولة، والنعيش، والفوالة، بالإضافة إلى تعريف الأجيال بصناعة التلي وزهبة العروس والمحافظة على العادات والتقاليد وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية وغرس القيم وتقاليد السنع الإماراتي.

كما قام فريق التواجد البلدي بتوزيع عدد من نباتات البيئة المحلية على الزوار، شملت أنواع الغاف والصبار (غاف البحر) والسدر والظفرة، لتشجيع أفراد المجتمع على زراعة النباتات المحلية والمحافظة عليها، لما تتميز به من تحمل لدرجات الحرارة المرتفعة وذلك لتعزيز استدامة موارد المياه.