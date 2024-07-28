كلية ليوا تطلق منصة إلكترونية تفاعلية «LC Connect» للتطوير المهني واستشراف سوق العمل

أعلنت كلية ليوا عن إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة «LC Connect»، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل والتواصل بين الخريجين والكادر الأكاديمي والإداري والطلبة وشركاء الصناعات في سوق العمل، حيث تسعى الكلية إلى خلق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم فرصهم في التوظيف بعد التخرج.

وأكد البروفيسور هاني القاضي، نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية في كلية ليوا، أن «LC Connect» تمثل مساحة افتراضية تجمع بين مختلف فئات المجتمع الأكاديمي في الكلية، مما يتيح لهم فرصة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات حسب مجالات الاهتمام المشترك. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن الطلبة من المشاركة في الأنشطة اللاصفية المتنوعة والتي تشمل فعاليات وبرامج وورشاً تعليمية وتوعوية متعددة المجالات، والتي سيتم تخطيطها من قبل الأطراف المعنية والإعلان عنها بشكل دوري عبر المنصة، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم وصقل قدراتهم الشخصية والمهنية.

وأوضح مصطفى الصباح، مدير مكتب شؤون الطلبة في كلية ليوا، أنه بجانب الأنشطة التعليمية، توفر منصة «LC Connect» العديد من المزايا التي تسهل التواصل بين الخريجين بعضهم البعض، بالإضافة إلى التفاعل مع الطلبة للاستفادة من تجارب الخريجين المهنية، وتبادل النصائح والإرشادات التي تساعدهم في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. كما تدعم المنصة التوظيف والتدريب المباشر بالتعاون مع شركاء الكلية من المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف المجالات، حيث سيتم الإعلان عن الشواغر من قبل الشركاء مباشرة عبر المنصة، وسيتمكن الطلبة والخريجون من التقديم على تلك الشواغر المناسبة لهم بعد استكمال بيانات ملفهم المهني وإرفاق السيرة الذاتية. كما تتضمن المنصة مقالات عن الإرشاد المهني، والتي من شأنها مساعدة الطلبة والخريجين في إعداد السير الذاتية الاحترافية والاستعداد للمقابلات الوظيفية وكيفية البحث عن الوظائف وغيرها الكثير، والتي تأمل الكلية من خلالها في تزويد طلبتها بالأدوات والموارد اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز فرصهم في النجاح المستقبلي.

من ناحية أخرى، سيتمكن الطلبة من حجز مواعيد مع المرشدين المهنيين ومستشاري النجاح الطلابي، بالإضافة إلى المرشد الطلابي لتلقي الدعم النفسي والمهني والأكاديمي اللازمين لتجاوز أية عوائق تواجه الطلاب من أجل استكمال رحلتهم الدراسية بكل سهولة ويسر. ومن الجدير بالذكر أن بإمكان جميع الطلبة الانضمام إلى المنصة بخطوات سريعة وسهلة من خلال حساب الإيميل الخاص بالطالب والمسجل لدى الكلية.

ختاماً، تُعد منصة «LC Connect» خطوة رائدة في تعزيز التواصل والتفاعل داخل مجتمع كلية ليوا، وتمكين الطلبة من الوصول إلى فرص التعلم والتطوير المهني بشكل أكثر فعالية ومرونة والاستفادة من العروض والخصومات والمزايا المقدمة لهم من شركاء الكلية من المجتمع الخارجي.