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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد
28 يوليو 2024 13:21

أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، وبموجب هذا القرار يُعيَّن الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري نائباً أول للرئيس، وشامس علي خلفان الظاهري، نائباً ثانياً للرئيس، ومسعود رحمة المسعود المحيربي، أميناً للصندوق، وحميد مطر سالم الظاهري، نائباً لأمين الصندوق.

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ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من بدر سليم أحمد العلماء، وخالد عبدالكريم إسماعيل الفهيم، وعامر فايز عبدالنور قاقيش، ومروة عبدالله جمعة المنصوري، وسيد بصر شعيب سيد شعيب، ونور محمد عبدالله التميمي، وكارل ماقناس أولسون، وخالد محضار بن هادي، وأنتونوالدو جرانجون ترانكوسو نيفيس، وأحمد عبداللطيف أحمد الموسى، وطارق عبدالعزيز سلطان العيسى، ولوا بينج. 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
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