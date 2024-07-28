الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خيرية الفجيرة تطلق حملتها الصيفية "صيف العطاء"

خيرية الفجيرة تطلق حملتها الصيفية "صيف العطاء"
28 يوليو 2024 14:16

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية، اليوم حملتها الصيفية لعام 2024م، تحت شعار "صيف العطاء"، وتتضمن باقة من المشاريع الإنسانية والخيرية بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، بالتخفيف عن معاناة الأسر المتعففة والفئات المستحقة والعمال من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف الحالي.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح وتوفير المياه الباردة من خلال برادات وثلاجات المياه .

وثمن يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية الدعم الذي تحظى به حملة صيف العطاء من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة ، مؤكداً أن المبادرة تستهدف نشر قيم العطاء والتراحم في المجتمع.

وقال إن إطلاق المبادرة تم بمشاركة فريق من المتطوعين من المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة.

أخبار ذات صلة
«الوقاية من سرطان الثدي» في جلسة توعوية بالفجيرة
محمد الشرقي يزور المخيم الصيفي بمركز الفجيرة الإبداعي ويطّلع على برامجه

وأضاف"نعمل بالتعاون مع شركائنا في الحملة على الوصول إلى أكبر عدد من العمال في أماكن عملهم، ونسعى إلى ترك أثر طيب في نفوس هذه الشريحة العزيزة، التي لا تمنعها الظروف المناخية، مهما كانت صعبة، من تأدية واجبها".

وتقوم "صيف العطاء "، في إطار تنفيذها لهذه الحملة، باستخدام سيارات مبردة تجوب مناطق الفجيرة لتوزيع المياه والمشروبات الباردة والمثلجات على العمال، الذين يعملون في المناطق الخارجية، بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي خلال فترة الصيف.

وأكد يوسف المرشودي ، المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية"إن الحملة تأتي امتداداً للمبادرات النوعية التي تنفذها الجمعية، وتزداد أهميتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم".

المصدر: وام
خيرية الفجيرة
جمعية الفجيرة الخيرية
الفجيرة
آخر الأخبار
منتخبات الجولف تستعد للموسم الجديد في المغرب
الرياضة
منتخبات الجولف تستعد للموسم الجديد في المغرب
اليوم 16:00
«موارد دبي» تُصدر تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية»
علوم الدار
«موارد دبي» تُصدر تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية»
اليوم 15:58
تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران
الأخبار العالمية
تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران
اليوم 15:56
دراج النمسا يخضع لجراحة بعد «حادث باريس»
الرياضة
دراج النمسا يخضع لجراحة بعد «حادث باريس»
اليوم 15:37
نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق
الرياضة
نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©