أكثر من 50 فعالية ونشاطاً نوعياً لـ «ناشئة الذيد» في «صيفك ويانا 2024»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات صيفك ويانا 2024، التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، نظم مركز ناشئة الذيد أكثر من 50 فعاليةً ونشاطاً نوعياً لمنتسبيه في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، بهدف احتوائهم في بيئة إبداعية جاذبة واكتشاف المتميزين منهم وتنمية وصقل مهاراتهم، واستثمار شغفهم بالمجالات الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.

واكتسب منتسبو مركز ناشئة الذيد العديد من المهارات منذ التحاقهم بالفعاليات التي تمتد على مدار شهرين حتى نهاية شهر أغسطس، حيث تعلموا مهارات الرسم والطباعة على الأقمشة بطرق مبتكرة، في ورشة تخصصية أقيمت بالتعاون مع مركز الذيد للحياة الفطرية، إضافة إلى إتقان مهارات الرسم والتشكيل بالخيط والمسمار، والذي يعرف بفن «الفيلوغرافيا».

وشارك منتسبو المركز بمجموعة من الورش الفنية والمهارية المختلفة في الحرف اليدوية التقليدية والفنون المعاصرة، بجانب اكتساب مهارات أساسيات صيد الأسماك بأساليب حديثة، والتعرّف على البيئة البحرية، خلال دورة تخصصية أقيمت في أجواء ترفيهية ممتعة.

ويشارك منتسبو ناشئة الذيد أقرانهم من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الوسطى بكل من ناشئة الثميد، ناشئة المُدام وناشئة مليحة، في تحدي الخميس الرياضي الذي يُقام يوم الخميس من كل أسبوع في أحد مراكز الناشئة بالمنطقة الوسطى، بهدف تنمية مهارات المنتسبين في مسار الرياضة، ويشمل بطولات متنوعة في كرة قدم الصالات والسباحة وكرة الماء وغيرها العديد من الأنشطة الرياضية التي تعزز الشخصية المتوازنة للنشء.

مبادرة أجيالنا

اشتملت الفعاليات على مبادرة أجيالنا التي تهدف إلى غرس القيم الإماراتية في نفوس المنتسبين وتدريبهم على السنع الإماراتي، بالتعاون مع مجلس ضاحية البستان في الذيد، بالإضافة إلى فعاليات نادي الكتاب التي تسعى إلى نشر ثقافة القراءة وتأسيس جيل مثقف من منتسبي المركز، علاوة على المسابقات الثقافية، والسبت الترفيهي الذي يضم رحلات موجهة لمختلف المعالم في إمارة الشارقة.



