تعاون بين «أوقاف دبي» و«تنمية المجتمع»  و«دبي للترفيه» لإسعاد القصّر

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي ودبي القابضة للترفيه، مبادرة الصيف مع القصّر لإسعاد 350 قاصراً تشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية خلال إجازة العطلة الصيفية. وتأتي المبادرة النوعية المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية بهدف تمكين القصّر وحاضناتهم من الاستمتاع بقضاء الإجازة الصيفية ضمن حزمة من الأنشطة الترفيهية الممتعة والمفيدة، تشمل تقديم الحجوزات الفندقية وتوفير البطاقات لزيارة الحدائق الترفيهية والمتاحف الأثرية والمعارض، وذلك لإدخال الفرحة والسعادة إلى نفوسهم خلال العطلة الدراسية، وتعزيز خبراتهم وتجاربهم الحياتية.

وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على المشاركة في إطلاق المبادرة النوعية المشتركة التي من شأنها توفير مناخ إيجابي ومحفز للقصّر في مختلف المراحل العمرية بهدف تمكينهم من القيام بالأنشطة الصيفية الترفيهية والتثقيفية الهادفة، والاستمتاع بقضاء العطلة مع حاضناتهم، والمساهمة في ملء أوقات فراغهم بما يسعدهم ويدخل الفرحة والسرور إلى نفوسهم خلال العطلة المدرسية.

وثمّن آل ثاني التعاون مع هيئة تنمية المجتمع ودبي القابضة للترفيه الذي أفضى إلى إطلاق المبادرة الإنسانية، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم وتنمية القطاع الاجتماعي والإسهام في تحقيق سعادة أبنائنا القصّر وتعزيز نموهم وتطورهم في بيئة اجتماعية مثلى تحقق رفاهيتهم وتضمن مستقبلهم.

وبينت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية استثمار أوقات الإجازة الصيفية بشكل ممتع ومفيد لأبنائنا القصر، وإتاحة المجال لهم لخوض تجارب جديدة تصقل شخصياتهم وتوسع من آفاقهم. وقالت: «نعمل بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية لتعزيز تمكين أبنائنا القصر وإثراء تجربتهم الحياتية. ونأمل أن يساهم هذا الصيف في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية والثقافية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المبتكرة».

فرصة

قال رامي مشيني، نائب الرئيس، للمبيعات، في دبي القابضة للترفيه: نفخر في دبي القابضة للترفيه بتقديم مجموعة من أفضل الوجهات والتجارب الترفيهية بالمنطقة وأكثرها حماساً للضيوف من جميع الأعمار ويسعدنا التعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وذلك بالمشاركة في مبادرة الصيف مع القصّر لإسعاد 350 قاصراً، والتي تعتبر فرصة ممتازة للصغار، وذلك للاستمتاع بأنشطة وتجارب ترفيهية مختلفة في وجهات دبي القابضة للترفيه.