اختتام فعاليات مهرجان «ليوا للرطب»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري كبير ومشاركات محلية متنوعة في الفئات كافة ومختلف المسابقات اختتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان ليوا للرطب في دورته 20، والذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث بشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وسط مشاركات متميزة، وحضور جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، في الختام، نتائج مسابقة الظفرة لنخب الرطب، وفاز بالمركز الأول ورثة عبدالله حاذة المرر، والثاني ورثة عيسى فارس المزروعي، والثالث عبيد سعيد نصيب المزروعي.

مزاينات الرطب

يضم «مهرجان ليوا للرطب» بدورته العشرين 23 مسابقة موزعة على 11 مسابقة لمزاينات الرطب لفئات «الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، وأكبر عذج، ولمسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين»، و7 مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي، ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 8 ملايين و300 ألف درهم.

فنجان القهوة

يحتفي مهرجان ليوا للرطب بموسم خرف الرطب، ويروج لمنتجات النخيل وتراث دولة الإمارات عبر 197 جناحاً وركناً ومحلاً، ويتصدر مشهد فنجان القهوة والدلة أرجاء المهرجان كافة، إذ يجدهم الزائر ملازمين لأطباق الرطب التي تقدم للزوار تعبيراً من الأجنحة والمحال عن الترحيب بضيوف المهرجان وزواره، وانعكاساً لكرم الضيافة والسنع الإماراتي وما يحمله من معاني الترحاب والاحترام والتقدير، حيث تجد ذلك في معظم المواقع التي تتوزع بين 56 محلاً لبيع الرطب ومنتجات التمور، و21 جناحاً للجهات الحكومية والخاصة، 98 محلاً للأسر المنتجة في السوق الشعبي، و12 ركناً للحرفيات وركن حشمة المرأة وورشة قرض البراقع في جناح هوية المرأة الإماراتية، إلى جانب معرض المجسم التراثي وموقع مزاينة الرطب والفواكه والمسرح وأركان قرية الطفل.

فواكه الصيف

عبر مسابقات المهرجان، يتعرف الزوار على أنواع الرطب وفواكه الصيف التي تزرع في دولة الإمارات، حيث شهدت مسابقات نخبة الرطب أكثر من 100 صنف غير مكرر، وتنوعت الفواكه المعروضة في مسابقة سلة فواكه الدار لتسجل عشرات الأصناف، حيث يستقبل المهرجان مشاركات المتسابقين من مختلف مناطق الدولة.

ويتميز رطب الإمارات بأنواع وأصناف متعددة، منها المبكرة بالنضج مثل النغال والغر وتعرف بالمتقدمة، ويتبعها الخشكار، ثم اليردي، وهناك أصناف تنضج في منتصف الموسم وتحتوي على أجود الأصناف، ومنها (الخنيزي وبومعان والخلاص والشيشي والسكري والصقعي والزاملي وأم الدهن والدباس والفرض) وهناك أنواع أخرى تسمى بالمتأخرة، أي التي تنضج في نهاية فصل الصيف ومن أهمها، الفرض، والبرحي، والشهل، والهلالي، وغيرها من الأصناف التي تنتشر زراعتها في كافة مناطق الدولة.

فعاليات

نظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة العديد من المسابقات والأنشطة التراثية، خلال الدورة الـ20 من مهرجان ليوا للرطب، وتضمنت المشاركة مسابقات للأطفال في اليولة، والنعيش، والفوالة، بالإضافة إلى تعريف الأجيال بصناعة التلي وزهبة العروس، والمحافظة على العادات والتقاليد، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية وغرس القيم وتقاليد السنع الإماراتي.