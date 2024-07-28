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علوم الدار

الإمارات تشارك بمنتدى الشباب المسلم لدول «بريكس» في قازان

الإمارات تشارك بمنتدى الشباب المسلم لدول «بريكس» في قازان
29 يوليو 2024 01:11

قازان (وام)

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شاركت دولة الإمارات في «منتدى الشباب المسلم لدول أعضاء بريكس» الذي أقيم تحت شعار «الإبداع.. المسؤولية.. القيادة» بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على هامش أعمال المؤتمر الدوليّ الخامس «طريق الحرير الروحي».
 ورحب الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال مشاركته بالمنتدى إلى جانب محمد غانم المهيري، ممثل مجتمع شباب الإمارات، بشباب الدول المشاركة في الحدث العالمي.
ودعا الظاهري، في كلمة خلال لقاء «القلب المفتوح» لشباب دول «بريكس» الذي أقيم في المكتبة الوطنية في قازان ضمن أعمال المنتدى، إلى ضرورة بث قيم حب السلام في قلوب الشباب، واصفاً «قازان» بأنها أصبحت ملتقى الثقافات والأديان، وأشاد بالشباب الساعي إلى اكتساب المعرفة.
 ودار حوار مفتوح بين شباب الدول المشاركة حول «الاتجاهات الصحيحة لتنمية الشباب»، مؤكدين أن التنوع الثقافي لدول «بريكس» يسمح للشباب المسلم في جميع أنحاء العالم بمعرفة بعضهم بعضاً، وأعربوا عن رغبتهم بمزيد من هذه المؤتمرات لمد جسور التواصل بين شباب العالم.

د.خليفة مبارك الظاهري
الإمارات
تتارستان
مضمار قازان
طريق الحرير
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