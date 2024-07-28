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علوم الدار

مساعد وزير الخارجية يحضر حفل استقبال السفينة الحربية التركية

خلال حفل الاستقبال (وام)
29 يوليو 2024 01:12

أبوظبي (وام)

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حضر سالم سعيد غافان الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، حفل الاستقبال الذي أقامته القوات البحرية التركية، بمناسبة وصول السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا» لميناء زايد بأبوظبي، حيث كان في استقباله الفريق بحري قادر يلدز، قائد أسطول القوات البحرية التركية وعدد من المسؤولين. كما حضر الحفل اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين من الجانبين. 
بدأ الحفل بالسلامين الوطنيين لدولة الإمارات والجمهورية التركية، ثم ألقى توجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة كلمة رحب خلالها بالحضور، وأكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين، متمنياً المزيد من التطور والتعاون في المستقبل.
جولة 
قام سالم سعيد غافان الجابري يرافقه اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي والحضور بجولة تفقدية في أقسام السفينة، استمعوا خلالها لشرح تفصيلي من أحد مسؤولي السفينة عن أهم التجهيزات والمهام والواجبات والأدوار الرئيسية التي تقوم بها إلى جانب الأجهزة والمعدات المتطورة التي تتميز بها.
وأكد سالم سعيد غافان الجابري أن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد تطوراً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع العسكري والأمني، مما يعكس مدى حرص قيادتي البلدين على تطوير العمل المشترك والتطلع إلى المزيد من فرص التعاون، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين. من جانبه، عبر اللواء الركن إسحاق صالح البلوشي عن سعادته لحضوره هذا الحفل، مشيداً بالعلاقات الثنائية العسكرية ومستوى التعاون والتنسيق العسكري المتميز بين البلدين.

تركيا
الإمارات
أبوظبي
ميناء زايد
وزارة الدفاع
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