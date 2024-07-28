«الموارد البشرية» تنظم حملة للتعريف بجائزة ريادة الأعمال

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة للتعريف والتوعية بالدورة الثانية لجائزة الإمارات لريادة الأعمال بسوق العمل، وشملت 5 مراكز تسوق في 4 إمارات، هي دبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وذلك يوم أمس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وشملت قائمة مراكز التسوق التي جرى فيها التعريف بالجائزة، مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة في دبي، وسيتي سنتر الزاهية بالشارقة وستي سنتر عجمان وسيتي سنتر الفجيرة.

واستقبل فريق عمل الوزارة في مجموعة من مراكز التسوق، العديد من الزوار الذين اطلعوا على الجائزة التي تكرّم الممارسات والإنجازات المتميزة والاستثنائية للقوى العاملة والشركات الخاصة.

وأكد فريق عمل الوزارة، أنه يمكن استقبال طلبات الترشح للجائزة حتى 31 أغسطس 2024 عبر الموقع الإلكتروني http://Riyada.mohre.gov.ae، ليبدأ بعدها مرحلة الفرز والتقييم والجولات الميدانية، واختيار الفائزين واعتمادهم وفق المعايير المحددة، على أن يكون الحفل الختامي في شهر نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن المشاركة في الجائزة تشكل فرصة لتعزيز المعرفة والخبرات وإبراز أفضل الممارسات في سوق العمل ما يدعم الارتقاء بمستوى الأعمال وتنافسية الشركات والأفراد.

وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كل القطاعات الاقتصادية، وتُكرم في دورتها الجديدة 90 فائزاً عوضاً عن 66 فائزاً قامت بتكريمهم في الدورة الأولى.

وتقام الجائزة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتستلهم الجائزة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز قوة المنظومة التنموية المتطورة التي تمتلكها دولتنا والتي عملت على إيجاد بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة.

تحفيز العاملين

حث فريق الوزارة، الأفراد وشركات القطاع الخاص إلى التقدم بطلبات الترشح للجائزة لعرض وإبراز جهودها المتميزة الرامية إلى تعزيز ظروف وبيئة العمل والارتقاء بها لتكون أكثر إيجابية وإنتاجية، والتعريف بالمبادرات الرامية إلى نشر ثقافة التميز والابتكار، وتبني أفضل الممارسات في بيئة الأعمال المحلية بما يبرز دور القطاع الخاص في ترسيخ مكانة الإمارات في ريادة الأعمال. وأكد أهمية قيام الشركات بتحفيز العاملين لديها للمشاركة في الجائزة التي تسهم بشكل كبير في تشجيع العاملين في القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية والإبداع والابتكار وزيادة إنتاجيتهم، وترشيح العمالة التي يرون أن لها بصمة متميزة في مجتمع دولة الإمارات لنيل الجائزة ضمن فئة «الترشيح العام».

وذكر أن خطوات التسجيل بسيطة وميسرة، وذلك من خلال الدخول على موقع الجائزة على شبكة الإنترنت وإنشاء حساب وتسجيل الدخول واستكمال الخطوات والمستندات المطلوبة، موضحة أن كل مشترك سواء كان جهة أو شخصاً سيكون له كلمة سر للدخول.

وأوضح فريق الوزارة أنه يمكن للراغبين التسجيل على فئة من الفئات الخمس للدورة الثانية من الجائزة.