200 قيادي اتحادي يستعرضون جهود «تصفير البيروقراطية»

دبي (الاتحاد)

استعرض 200 قيادي ومسؤول من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في الجهات الحكومية، جهود الجهات ومبادراتها الهادفة لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ضمن اللقاء الدوري الثاني لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار مبادرات تعزيز الجاهزية، ودعم جهود تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع نهج تصفير البيروقراطية الحكومية، واختصار الإجراءات في العمل الحكومي واختصار مددها الزمنية إلى النصف. وأكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز تكامل الجهود الوطنية والتنسيق والتواصل بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من رؤية قيادية واضحة أساسها تسهيل حياة أفراد المجتمع، وتعزيز البيئة المحفزة للأعمال والجاذبة للعقول والمواهب، ودعم تحقيق محاور ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال محمد بن طليعة، إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، هو نموذج عمل وطني هادف لإحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وصولاً إلى منظومة إجراءات تكون الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، تضمن تخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال، وجودة الحياة.

وأشار إلى أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة يسعى من خلال اللقاءات الدورية إلى توفير آليات الدعم وتمكين التعاون، وتوسيع الشراكات بين الجهات، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال.

من جهته، أكد اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة حرص وزارة الداخلية على تحقيق رؤية ومستهدفات حكومة دولة الإمارات، وسعيها لخفض الإجراءات البيروقراطية وتصفيرها، وصولاً لتقديم خدمات شرطية تلامس احتياجات المجتمع وتفوق توقعات المتعاملين. وأكد مروان عبد الله الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تواصل بذل الجهود والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي تم إطلاقه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحيث يتم تطوير وتحسين الإجراءات في الوزارة، بما يتضمن إلغاء وتبسيط ودمج الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، وخفض المدد الزمنية للإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعي الأعمال والأفراد، ما يسهم في تحسين رحلة المتعامل، وتقليص وقت تقديم الخدمة، ورفع نسبة رضا المتعاملين والشركاء.

وقال مروان الزعابي، إن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية سيسهم في تنفيذ توجهات القيادة لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 بتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، وتصميم خدمات شخصية واستباقية سلسة وذكية بالشراكة مع جميع أفراد المجتمع.

تعزيز المرونة

أكد الدكتور عبدالله أحمد النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على جهود المؤسسة لتعزيز المرونة وتطوير القدرات وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع استراتيجيتها، وينسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مشيراً إلى أن جهود فرق العمل في المؤسسة أثمرت نتائج ناجحة لتصفير البيروقراطية، وذلك بتحسين رحلة المتعامل في خدمات التصوير الإشعاعي من خلال خفض رحلة المتعامل من 30 يوماً إلى أقل من يوم واحد، إلى جانب تقليص الزيارات من 8 زيارات إلى زيارة واحدة بنسبة 82% مقارنة بعدد الزيارات سابقاً، ما ساهم بشكل فعال في زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز تقديم الخدمة. وقال عبد الله النقبي، إن المؤسسة تواصل بشكل مستمر تطوير وتحسين خدماتها بما يلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، ويسهم في تعزيز جودة حياة وسعادة أفراد المجتمع.