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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس تشيلي يبحثان سبل تحقيق الازدهار والتنمية

رئيس الدولة ورئيس تشيلي يبحثان سبل تحقيق الازدهار والتنمية
29 يوليو 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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يستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، يبحثان خلالها سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.
وتعد زيارة رئيس جمهورية تشيلي محطة رئيسية وتاريخية في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال الزيارة التي ستمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية، وستساعد الشراكة الاقتصادية الشاملة على تحفيز النمو المستدام وتعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات والمصدرين في الإمارات إلى اقتصادات سريعة النمو في تشيلي ودول أميركا اللاتينية، حيث تشكّل المنطقتان سوقين حيويين بتعداد يتعدى 800 مليون مستهلك.

الإمارات
تشيلي
محمد بن زايد
غابرييل بوريك فونت
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