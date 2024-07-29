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علوم الدار

«زايد العليا» تطلق أول حقيبة تفاعلية شاملة لـ «ذوي التحديات البصرية»

«زايد العليا» تطلق أول حقيبة تفاعلية شاملة لـ «ذوي التحديات البصرية»
29 يوليو 2024 13:20

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اليوم الاثنين، أول حقيبة تفاعلية ترفيهية شاملة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية، وذلك دعماً لخططها الرامية إلى تمكينهم خلال الإجازة الصيفية، تم تصنيعها وتطويرها بأيدي كوادر المؤسسة المبدعة من أصحاب الهمم منتسبيها بورش العمل والتأهيل المهني.

وأعلنت المؤسسة عن توفيرها 20 حقيبة مجانية لأول عشرين طفلاً من ذوي الإعاقة البصرية في إمارة أبوظبي يتقدمون لطلب الحقيبة، ودعت أصحاب الهمم الراغبين في الحصول على الحقيبة لإرسال كافة المعلومات على الرسائل الخاصة عبر حساب المؤسسة على منصة الإنستجرام، مع التأكيد أن الطفل من ذوي الإعاقة البصرية ويقيم في إمارة أبوظبي، مع إرفاق صورة لبطاقة صاحب الهمة، وتسجيل بياناته الشخصية: الاسم ومكان الإقامة ورقم الهاتف.

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وقالت في بيان صحفي: «يأتي إطلاق هذه الحقيبة التفاعلية الشاملة كجزء من التزام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تجاه دعم وتمكين فئة أصحاب الهمم الذين يواجهون تحديات بصرية ودمجهم بشكل كامل في المجتمع، وتشمل محتوياتها ألعاباً معرفية ترفيهية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية والإعاقات الذهنية. وتتضمن الحقيبة أربع ألعاب، الأولى عن استكشاف الأشكال الهندسية، والثانية لاستثارة حسية اليدين، والثالثة لتنوع الألوان من خلال مطابقة وتمييز الألوان، والرابعة عن مطابقة وتمييز الأشكال الهندسية».
وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنها لن تدخر جهداً في مواصلة العمل على تنفيذ وإطلاق المبادرات والبرامج والمشروعات التي تخدم أصحاب الهمم وتساهم في تحقيق التمكين والاندماج الكامل لهم في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
زايد العليا
أصحاب الهمم
البصر
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