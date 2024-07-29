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علوم الدار

جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس التشيلي في قصر الوطن

جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس التشيلي في قصر الوطن
29 يوليو 2024 14:21

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
 
وجرت لفخامته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بفخامة الرئيس غابرييل بوريك. 

 

وقد كان في الاستقبال كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد سعيد النيادي، سفير الدولة لدى تشيلي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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 ويرافق فخامة الرئيس التشيلي وفد رسمي يضم معالي كلاً من ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية، ونيكولاس غراو، وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، وجيسيكا لوبيز، وزيرة الأشغال العامة، وآيسن إتشيفيري، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، وسعادة باتريسيو دياز، سفير تشيلي لدى دولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في تشيلي.

المصدر: وام
رئيس الدولة
تشيلي
محمد بن زايد
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