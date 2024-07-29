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علوم الدار

عمار بن حميد يعزي في وفاة عبدالله محمد بوشهاب السويدي

عمار بن حميد يعزي في وفاة عبدالله محمد بوشهاب السويدي
29 يوليو 2024 14:45

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء لعائلة بوشهاب في وفاة المغفور له عبدالله محمد عبدالله بوشهاب السويدي. 

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وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
 
رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار بن حميد النعيمي
عجمان
عمار بن حميد
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