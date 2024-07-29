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علوم الدار

رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي نقلة نوعية

رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي نقلة نوعية
29 يوليو 2024 16:41

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين.
وكتب سموه، على منصة "إكس": "سعدت بلقاء فخامة غابرييل بوريك فونت اليوم في أبوظبي".
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة "بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية. 
وأوضح سموه "شهدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تعد نقلة نوعية في مسار علاقاتهما ومن شأنها بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الرخاء والتنمية الدائمين لشعبينا".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
شراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
تشيلي
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