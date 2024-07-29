الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتمال تكون سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

أبوظبي
29 يوليو 2024 17:51

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وتكون نوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25  كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 20:12، والجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 07:34، والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:13.

أخبار ذات صلة
«الوطني للأرصاد»: أمطار محتملة على بعض مناطق الدولة
تنبيه من "الوطني للأرصاد"
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أمطار
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©