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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية
29 يوليو 2024 22:22

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي الشقيقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي محمود علي يوسف، وبحثا عددا من الملفات المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الإيجابي والمثمر مع جمهورية جيبوتي بما يخدم الأهداف التنموية في البلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي محمود علي يوسف، خلال اللقاء، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرضا أيضا التطورات في السودان وتداعياتها الإنسانية وتطرقا إلى مخرجات اجتماع جيبوتي بشأن السودان الذي عقد مؤخرا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جيبوتي
وزير خارجية
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