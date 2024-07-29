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شرطة أبوظبي تحذر من «الإطارات الرديئة» للسيارات

شرطة أبوظبي تحذر من «الإطارات الرديئة» للسيارات
30 يوليو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت شرطة أبوظبي السائقين، ضمن حملتها «صيف بأمان» وحملة وزارة الداخلية «صيف بلا حوادث»، إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.
وناشدت السائقین بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.
وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

 

إطارات السيارات
شرطة أبوظبي
الإطارات
وزارة الداخلية
الحوادث المرورية
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