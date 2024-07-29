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علوم الدار

«ليوا للرطب» تستقطب 116 ألف زائر

«ليوا للرطب» تستقطب 116 ألف زائر
30 يوليو 2024 01:08

الظفرة (الاتحاد)

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اختتمت أمس الأول مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ20 التي أقيمت بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وسجلت الدورة العشرين من مهرجان ليوا للرطب استقبال 116 ألفاً و513 زائراً على مدار 14 يوماً، ومشاركة ما يزيد على 570 مزارعاً في مختلف مسابقاته.
وقدم المزارعون المشاركون في المسابقات 8 أطنان و510 كيلوغرامات، من الرطب والفاكهة منها 7 أطنان و70 كيلوغراماً من الرطب، وطناً و440 كيلوغراماً من الفاكهة. وقدم المهرجان 23 مسابقة خصص لها 293 جائزة بقيمة زادت على 8 ملايين و300 ألف درهم، وتوزعت على 11 مسابقة لمزاينات الرطب لفئات «الدباس والخلاص والفرض والخنيزي وبومعان والشيشي وأكبر عذج ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب ومسابقتي فرض وخلاص العين»، و7 مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي والمانجو المنوع والمحلي والتين الأحمر والأصفر وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 8 ملايين و300 ألف درهم.

مهرجان ليوا للرطب
هيئة أبوظبي للتراث
أبوظبي
أدنوك
الظفرة
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