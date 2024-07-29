«الذيد للرطب» يختتم فعالياته متوجاً 130 فائزاً

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت، مساء أمس الأول، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الذيد للرطب الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو، ليشهد على مدار أربعة أيام تتويج 130 فائزاً في مسابقات المهرجان، وينجح في استقطاب آلاف الزوار من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة، الذين توافدوا للاطلاع على أجود أنواع الرطب والفواكه، ومتابعة أنشطة الحدث وما تضمنه من الفعاليات التي استهدفت إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة.

وشهدت وقائع حفل الختام الذي حضره وليد عبد الرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وجمال محمد بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان، وعدد من المديرين والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، تتويج الفائزين بمسابقات مزاينة النخبة (عام)، و«نوادر الرطب الحديث»، و«مزاينة رطب الخرايف للأطفال»، التي شكلت أول مسابقة مخصصة للأطفال في مجال الرطب على مستوى الدولة.

كما سجل اليوم الختامي للحدث حضوراً رسمياً رفيع المستوى لعدد من الوفود وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية، تمثل بالشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد الذي أشاد بالمهرجان وأهميته ودوره الفاعل في دعم زراعة النخيل والارتقاء بجودته، إلى جانب وفد من لجنة مهرجان بريدة للتمور في المملكة العربية السعودية، الذين اطلعوا على ما قدمه المشاركين من عرض لأفضل أصناف التمور والرطب المحلية.

وشهد المهرجان، خلال أيامه الأربعة، توزيع جوائز قيّمة على 130 فائزاً شاركوا في مسابقات المهرجان الرئيسة التي تضمنها الحدث، وهي مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين، ومسابقة مزاينة رطب المنازل والمخصصة للنساء فقط، ومسابقة «مزاينة رطب الخرايف للأطفال»، والتي حرص خلالها المتسابقون على تقديم أفضل أنواع الرطب والتمور من الإنتاج المحلي.

الأسر المنتجة

سجل المهرجان مشاركة متميزة لـ 40 أسرة منتجة، قدمت مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية التي تعكس تراث الإمارات العريق، وأسهمت في إثراء فعاليات المهرجان بمنتجاتها المصنوعة من سعف النخيل ومشتقاته، مثل المخاريف والمزماه والمجبة والسرود والمهفة والسف والخرافة، وغيرها من المنتجات التي تعتمد على أشجار النخيل في تصنيعها، إلى جانب مجموعة من الأطعمة والحلويات التقليدية التي حازت على إعجاب الزوار. وأتاحت فرصة للأسر المنتجة للترويج لمنتجاتها وزيادة مبيعاتها، والإسهام في الحفاظ على حرف تقليدية من التراث تعتمد على سعف النخيل.